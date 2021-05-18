В Одессе пенсионер неумышленно «заминировал» банк
В отделении банка, расположенного в одного из ТЦ, обнаружили подозрительную коробку. Из-за находки эвакуировали все здание.
Пресс-служба полиции Одесской области отмечает, что в правоохранительные органы обратился сотрудник охранного сервиса банка.
На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которые осмотрели подозрительный предмет.
Как выяснилось, коробка ничего опасного не содержит и принадлежит 79-летнему посетителю банка, который просто забыл ее забрать.
Полицейские выразили благодарность работнику охраны за бдительность.
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22 января произошел взрыв в одном из ресторанов Одессы, никто не пострадал, заявили в полиции. Накануне возле другого одесского ресторана также был взрыв.
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У здания территориального управления СБУ выбило дверь, также оказался разрушенным небольшой участок стены. Взрывной волной выбило окна в жилых домах и офисных помещениях.