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05:51 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе пенсионер неумышленно «заминировал» банк

В отделении банка, расположенного в одного из ТЦ, обнаружили подозрительную коробку. Из-за находки эвакуировали все здание.

Пресс-служба полиции Одесской области отмечает, что в правоохранительные органы обратился сотрудник охранного сервиса банка.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которые осмотрели подозрительный предмет.

Как выяснилось, коробка ничего опасного не содержит и принадлежит 79-летнему посетителю банка, который просто забыл ее забрать.

Полицейские выразили благодарность работнику охраны за бдительность.

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Тэги: Одесса, банки, бомба
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