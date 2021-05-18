В Одессе пенсионер неумышленно «заминировал» банк

В отделении банка, расположенного в одного из ТЦ, обнаружили подозрительную коробку. Из-за находки эвакуировали все здание.

Пресс-служба полиции Одесской области отмечает, что в правоохранительные органы обратился сотрудник охранного сервиса банка.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которые осмотрели подозрительный предмет.

Как выяснилось, коробка ничего опасного не содержит и принадлежит 79-летнему посетителю банка, который просто забыл ее забрать.

Полицейские выразили благодарность работнику охраны за бдительность.

Тэги: Одесса, банки, бомба