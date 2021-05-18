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08:16 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде»

ВОЗ призывает страны с высоким уровнем вакцинации населения не прививать детей от Covid-19, а сначала поделиться дозами с бедными странами.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил в понедельник, что мир вступил в стадию вакцинного апартеида.

ВОЗ призывает страны с высоким уровнем вакцинации населения не прививать детей от Covid-19, а сначала поделиться дозами с бедными странами.

На призыв уже откликнулись США: в понедельник Байден заявил, что Америка поделится 80 млн дозами вакцин от коронавируса, или 13% всего своего запаса. При этом оставшегося все равно хватит, чтобы привить всех взрослых американцев.

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Тэги: вакцинация, коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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