Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде»
ВОЗ призывает страны с высоким уровнем вакцинации населения не прививать детей от Covid-19, а сначала поделиться дозами с бедными странами.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил в понедельник, что мир вступил в стадию вакцинного апартеида.
ВОЗ призывает страны с высоким уровнем вакцинации населения не прививать детей от Covid-19, а сначала поделиться дозами с бедными странами.
На призыв уже откликнулись США: в понедельник Байден заявил, что Америка поделится 80 млн дозами вакцин от коронавируса, или 13% всего своего запаса. При этом оставшегося все равно хватит, чтобы привить всех взрослых американцев.
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Количество прививок, сделанных в разных регионах, очень отличается. К примеру, в Донецкой области привито в пять раз больше людей, чем на Закарпатье.
ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 из-за быстро распространяющихся новых типов вируса.