Годовщина геноцида крымскотатарского народа: надежд на лучшее будущее остается все меньше
18 мая 1944 года произошло страшное преступление против человечности.
18 мая 1944 года произошло страшное преступление против человечности. Советская власть депортировала из Крыма 238 000 представителей крыскотатарского народа. В марте 2014 года крымские татары подверглись новой волне репрессий и угнетений после оккупации Крымского полуострова российскими властями. Пытаясь найти поддержку, лидеры Меджлиса крымскотатарского народа М. Джемилев и Р. Чубаров обратились за помощью к властям Украины, которые обещали сделать все возможное для восстановления справедливости.
«С тех пор прошло уже семь лет. И за все это время власть не сделала ровным счётом ничего для деоккупации полуострова. Так и не приняты законы «О статусе крымскотатарского народа», «О коренных народах», обещанные еще при Порошенко в 2014 году. Крымскотатарский народ так и не получил автономию у себя на родине», – подчеркивает Интернет-издание «Открытая Украина».
«Ситуация не изменилась с приходом Зеленского. Он обещал сделать Ураза-байрам и Курбан-байрам государственными праздниками, построить новые мечети, где это все?
Договорённости с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом о строительстве 500 квартир для крымских татар также ничего не значат для действующей власти. Турция еще в 2016 году была готова полностью взять на себя расходы. От нашей власти требовалось лишь выделение земельных участков, но и это оказалось неподъёмной задачей. Принятая «Стратегия деокупации» упоминает крымских татар всего 3 раза.
О чем все это говорит? Зеленский, заигрывая с крымскими татарами, использует народ, а возвращать Крым не собирается.
Ни для кого не секрет, что многие украинские чиновники имеют недвижимость и бизнес на Крымском полуострове, исправно платят коммунальные платежи, а их родственники имеют российские паспорта. Но даже на этом фоне выделяется семья первого замминистра иностранных дел Эмине Джеппар. Помимо всех вышеперечисленных «заслуг», ее родная сестра с 2014 года сдает свою квартиру в Симферополе «российским спецслужбам» и получает за это деньги (подробнее об этом в расследовании журналистов издания «Кримський вісник»).
От нашего руководства исходит полное непонимание крымскотатарской проблемы. Сколько еще обескровленный народ должен страдать?» – резюмирует «Открытая Украина».
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