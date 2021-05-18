Сегодня Рада может отправить в отставку трех министров
Своих должностей могут лишиться Максим Степанов, Игорь Петрашко и Владислав Криклий. Медсовет просит не голосовать за отставку Степанова.
Сегодня во вторник, 18 марта, Верховная Рада может отправить в отставку трех министров: руководителей Минздрава (Максима Степанова), Минэкономразвития (Игоря Петрашко) и Мининфраструктуры (Владислава Криклия).
Для этого депутаты соберутся на внеочередное заседание, начало которого запланировано на 16:00. О подготовке такого заседания рассказал накануне спикер парламента Дмитрий Разумков.
Прежде чем депутаты проголосуют за либо против увольнения министров, каждый из них должен будет отчитаться о своей работе перед парламентом.
Новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения могут назначить уже в четверг, 20 мая. Для этого парламенту придется собраться на еще одно внеочередное заседание.
Министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая написали заявления об увольнении по собственному желанию, а представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в тот же день подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Позже Шмыгаль заявил, что главной причиной такого решения стали неудовлетворительные темпы вакцинации от коронавируса.
Тем времене, Медсовет при МОЗ обратился к Верховной Раде с требованием не голосовать за отставку Степанова.
Врачи считают, что подходящей замены нынешнему руководителю министерства нет. А в разгар пандемии коронавируса неудачное кадровое решение парламентариев понесут за собой смерти украинцев.
Также специалисты отметили, что благодаря Степанову удалось достичь договоренностей по миллионным контрактам на поставку вакцин от COVID-19.
«Если вы, вопреки здравому смыслу, примите решение об отставке Степанова – медики оставляют за собой право принять крайние меры», – заявили в медсовете.
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Кабмин может принять соответствующее решение, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля.
Максим Степанов заявил, что смерти двух украинцев, умерших после прививок препаратом Covishield, не связанные с вакцинацией от COVID-19.
Еще в конце прошлой недели в стране должны были делать по десять тысяч прививок в сутки, однако, до сих пор это число не достигало и пяти