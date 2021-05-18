Сектор Газа пустил 90 ракет за ночь по Израилю
Примерно 20 ракет упали в самом секторе Газа. Несколько десятков были перехвачены Железным куполом
По территории Израиля с семи часов вечера понедельника по семь часов вторника, 18 мая, из сектора Газа было выпущено около 90 ракет. Об этом сообщили ВВС Израиля в Twitter.
Отмечается, что системы ПВО Израиля перехватили десятки ракет. Примерно 20 ракет упали в самом секторе Газа.
Также пресс-служба ВВС сообщила, что был нанесен ответный ракетный удар.
«За ночь мы поразили террористические объекты в городе Газа: ракетные стартовые площадки, нацеленные на Тель-Авив и по всему Израилю, 65 террористических целей в системе туннелей ХАМАС… ХАМАС еще раз доказывает, что он намеренно размещает военные цели в гражданских районах», – говорится в сообщении.
Всего же с 10 мая из Газы по Израилю было выпущено 3 440 ракет. 500 упали в секторе Газа, 90% перехвачены системой ПВО Железный купол.
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В ответ Армия обороны Израиля поразила более 600 военных целей радикалов ХАМАС в секторе Газа.
Из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева были выпущены две ракеты. Израиль в ответ наносит удары по объектам ХАМАС.
За сутки из сектора Газа по территории Израиля было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов.