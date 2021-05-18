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15:00 18 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сектор Газа пустил 90 ракет за ночь по Израилю

Примерно 20 ракет упали в самом секторе Газа. Несколько десятков были перехвачены Железным куполом

По территории Израиля с семи часов вечера понедельника по семь часов вторника, 18 мая, из сектора Газа было выпущено около 90 ракет. Об этом сообщили ВВС Израиля в Twitter.

Отмечается, что системы ПВО Израиля перехватили десятки ракет. Примерно 20 ракет упали в самом секторе Газа.

Также пресс-служба ВВС сообщила, что был нанесен ответный ракетный удар.

«За ночь мы поразили террористические объекты в городе Газа: ракетные стартовые площадки, нацеленные на Тель-Авив и по всему Израилю, 65 террористических целей в системе туннелей ХАМАС…  ХАМАС еще раз доказывает, что он намеренно размещает военные цели в гражданских районах», – говорится в сообщении.

Всего же с 10 мая из Газы по Израилю было выпущено 3 440 ракет. 500 упали в секторе Газа, 90% перехвачены системой ПВО Железный купол.

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Тэги: Израиль, ракеты, сектор газа
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