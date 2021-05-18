В редакциях оппозиционного белорусского портала TUT.BY проводятся обыски

Обыски проходят как в офисах портала, так и у его сотрудников. Сам новостной оппозиционный интернет-сайт заблокирован.

В редакциях оппозиционного белорусского портала TUT.BY и у работников сайта проходят обыски, которые проводят сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР), об этом сообщалось на самом портале перед тем, как его заблокировали.

Отмечается, что двери в офисы заклеены полиэтиленом или закрашены.

«В доме, где живет главный редактор tut.bу Марина Золотова, сломана дверь в общий тамбур на ее этаже. Очевидцы рассказывают, что это случилось примерно в 10:20 утра, был сильный шум и грохот», – говорится в сообщении издания вTelegram-канале В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит ДФР заявили, что об обысках расскажут позже. О том, что домен TUT.BY заблокирован, сообщил соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин. По его словам, силовики возбудили уголовное дело по статье уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.bу. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», – так объяснили в Министерстве информации Беларуси блокировку оппозиционного сайта.

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