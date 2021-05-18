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21:30 18 Мая 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Кадровых перестановок в Кабмине не будет до осени – Арахамия

После увольнения трех министров и, соответственно, назначения новых до осени не будет кадровых перестановок в Кабинете министров. При этом может смениться руководство некоторых больших государственных компаний.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую.

Он также добавил, что не сейчас не может назвать, на каких именно государственных предприятиях будут кадровые перестановки.

Ожидается, что новым министром инфраструктуры станет нынешний глава «Укравтодора» Александр Кубраков. Министерство развития экономики вероятно возглавит руководитель Налоговой службы Алексей Любченко, а Министерство здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Тэги: Украина, Кабмин, слуга народа
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