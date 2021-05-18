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10:00 19 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал решение об увеличении расходов на оборону

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года. Решение предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно решению СНБО, Кабинет министров в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.

Увеличение расходов на оборону Кабмин должен предусмотреть в проектах государственного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы с учетом военно-политической ситуации в Украине.

«Внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в статью 33 Бюджетного кодекса касательно урегулирования процедуры составления бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в тексте решения.

Также правительство должно предусмотреть право государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования, которые привлекаются для финансирования программ, направленных на повышение обороноспособности.

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Тэги: снбо, оборона, зеленский
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