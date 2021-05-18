США не будет применять санкции к оператору СП-2

Складывается странная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве Северного потока-2, но их избежит компания, ответственная за сам проект, утверждают источники.

Власти США отложат введение санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора российского газопровода Северный поток-2 и ее руководителя Матиаса Варнига. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Axios со ссылкой на два информированных источника.

По их данным, Госдепартамент США направит Конгрессу очередной обязательный доклад по ситуации с газопроводом, потребует ввести санкции против ряда российских судов, а также укажет, что Nord Stream 2 AG и Варниг занимаются подсанкционной деятельностью. Но Госдеп предложит не вводить против них санкции сейчас, ссылаясь на национальные интересы США,.

Дело в том, что в администрации президента США Джо Байдена пришли к выводу, что единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% – это ввести санкции против конечных потребителей газа в Германии. Но Белый дом не желает подрывать отношения с ФРГ из-за Северного потока-2.

Axios указывает, что такое решение пойдет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве Северного потока-2, но их избежит компания, ответственная за сам проект.

При этом представитель Госдепа напомнил Axios, что администрация Байдена дала ясно понять: компании, вовлеченные в проект Северный поток-2, могут попасть под санкции, а в США существует двухпартийный консенсус против этого проекта.

Представитель считает, что «газопровод Северный поток-2 – это российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Европы, и Украине, и союзникам и партнерам по восточному флангу НАТО».

Цель администрации Байдена по-прежнему заключается в том, чтобы трубопровод не использовался, – утверждают источники.

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