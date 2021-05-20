ЦИК признала Вирастюка избранным депутатом Верховной Рады

После признания недействительным голосования на шести участках количество голосов за кандидатов несколько изменилось.

Центральная избирательная комиссия на заседании 19 мая признала Василия Вирастюка избранным на промежуточных выборах 28 марта депутатом Верховной Рады от округа №87.

«Учитывая решения судов и позицию Палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета», – говорится в сообщении ЦИК в фейсбуке.

Согласно информации, обнародованной во время трансляции заседания в сети Youtube, ЦИК составила новый протокол по результатам выборов.

После признания недействительным голосования на шести участках количество голосов за кандидатов несколько изменилось. За Василия Вирастюка проголосовали 14811 избиратель, за Александра Шевченко – 13942, за Руслана Кошулинский – 13463 избирателей.

«Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк», – резюмировали на заседании ЦИК.

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