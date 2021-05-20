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Главная » Украина » Общество
11:30 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Донецкая область остается в «оранжевой» зоне

Наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Донецкой области, лучше всего дела обстоят на Виннитчине.

В шести регионах показатель эпидпорога заболеваемости коронавирусом соответствует «зеленой» зоне. В оранжевой зоне остается только Донецкая область. Это следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в четверг, 20 мая.

Так, показатель ниже 50% фиксируют в Винницкой (41,3%), Закарпатской (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%), Полтавской (46,2%) областях и Киеве (32,9%). Близки к 50% также Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

При этом коэффициент выявления соответствует «зеленой» зоне только в Винницкой области (4,8%). В Киеве и Закарпатской области коэффициент приближается к 5%

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Тэги: Украина, Донецкая область, covid-19
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