В Европе обвалились цены на газ

Стоимость газа снизилась до 290 долларов за тысячу кубометров против 342 долларов в понедельник.

Газ в Европе дешевеет с рекордных уровней в мае, снизившись ниже 300 долларов за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс в четверг, 20 мая.

Так, цена газа на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $290 за тысячу кубометров (после 2,5-летнего максимума в $342).

Отмечается, что ранее начали снижаться цены на газ в Азии – июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до $338 за тысячу кубометров с $373 по итогам торгов в пятницу.

«А на европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора – цен на эмиссию углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода (EUA) упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце прошлой недели ниже 50 евро», – говорится в сообщении.

С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила $248 за тысячу кубометров.

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