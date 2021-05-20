В ЕС достигли согласия по цифровым COVID-сертификатам
Цифровой коронавирусный сертификат вступит в силу с 1 июля, рассчитывают в Европарламенте.
Европарламент и Совет ЕС смогли достичь соглашения по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в четверг, 20 мая.
«Достигнута сделка по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID-19. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС», – написал он в Twitter.
Договоренность между евроинститутами была достигнута после четырех раундов переговоров, сообщает ТАСС. При этом соглашение между Европарламентом и Советом ЕС прокладывает путь для внедрения сертификатов только к концу июня.
Так, в Европарламенте рассчитывают, что цифровой коронавирусный сертификат вступит в в силу с 1 июля. Об этом сказал на пресс-конференции глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр.
«У нас есть временной график, это соглашение должно еще пройти голосование в комитете по гражданским свободам и утверждение на пленарной сессии Европарламента. Мы ожидаем, что оно может вступит в силу к 1 июля», – сказал он.
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