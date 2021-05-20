Израиль принял решение о прекращении огня

Израиль в одностороннем порядке объявил о введении режима прекращения огня, а с ним – и окончании операции Страж стен.

Кабинет безопасности Израиля одобрил прекращение огня с палестинским движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Об этом сообщил 7-й канал израильского телевидения в четверг, 20 мая.

«Израиль в одностороннем порядке объявляет о введении режима прекращения огня, а с ним – и операции Страж стен в секторе Газа», – говорится в сообщении.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами предварительно вступит в силу в 02:00 ночи пятницы по Киеву.

Издание Times of Israel пишет, что заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля продолжалось три часа. Его участники единогласно проголосовали за одностороннее прекращение огня.

Представитель Минобороны Израиля, проводивший брифинг по итогам заседания, сообщил, что в операции в Секторе Газа достигнуты все цели.

«ХАМАС остановлен, ему нанесены серьезные удары», – заверил он.

По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем.

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