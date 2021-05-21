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Главная » Украина » Политика
06:28 21 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина и Россия ведут переговоры о встрече президентов

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент отказался давать характеристики Путину, которого многие украинские политики называют агрессором и преступником. Он сказал: «Если я теми или иными словами буду увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю».

Он также выразил надежду на поддержку зарубежных партнеров Украины, но при этом отметил, что Германия и Франция «в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», а США могут это сделать в связи с возможной встречей президентов США и России.

Позже информацию о переговорах подтвердил Кремль.

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Тэги: Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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