ВР приняла в первом чтении законопроект о НАБУ
Закон о НАБУ один из ключевых для получения Украиной нового транша МВФ.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции Украины. Документ меняет правила назначения главы ведомства и наделяет НАБУ статусом органа государственной власти со специальным статусом.
Основные положения законопроекта
- Станет невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность НАБУ.
- Будут определены особенности применения законодательства о госслужбе для обеспечения независимости НАБУ.
- Полномочия по назначению и увольнению директора НАБУ передаются Кабмину (раньше это делал президент Украины).
- Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек: три человека определяются Кабмином и еще три – Кабмином на основании предложений международных партнеров.
- Действующий директор НАБУ Артем Сытник будет находится на должности до назначения главы ведомства, который победит на конкурсе.
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