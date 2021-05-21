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13:21 21 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВР приняла в первом чтении законопроект о НАБУ

Закон о НАБУ один из ключевых для получения Украиной нового транша МВФ.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции Украины. Документ меняет правила назначения главы ведомства и наделяет НАБУ статусом органа государственной власти со специальным статусом.

Основные положения законопроекта

  • Станет невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность НАБУ.
  • Будут определены особенности применения законодательства о госслужбе для обеспечения независимости НАБУ.
  • Полномочия по назначению и увольнению директора НАБУ передаются Кабмину (раньше это делал президент Украины).
  • Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек: три человека определяются Кабмином и еще три – Кабмином на основании предложений международных партнеров.
  • Действующий директор НАБУ Артем Сытник будет находится на должности до назначения главы ведомства, который победит на конкурсе.
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Тэги: Артем Сытник, НАБУ
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