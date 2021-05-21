ВР обратилась к правительству США с призывом заблокировать СП-2

Депутаты призвали американских законодателей ввести санкции против всех участников проекта и заблокировать его.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 21 мая, приняла обращение к США с призывом ввести санкции против участников проекта Северный поток-2. Такое обращение поддержали 292 депутата.

«Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта Северный поток-2 путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG», – говорится в обращении.

В нем говорится об обеспокоенности в связи с тем, что предложенные Госдепартаментом США в докладе Конгрессу дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника Северного потока–2 – Nord Stream AG.

Нардепы отмечают, что геополитический проект Северный поток–2 является очередной попыткой России использовать энергетику как инструмент гибридной войны и прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы.

Депутаты напомнили, что украинские и международные суды рассматривают несколько дел о причастности должностных лиц РФ к организации террористических актов, совершении преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины. В частности, речь идет о фактах незаконного захвата нефте – и газодобывающих предприятий на оккупированных Россией территориях Украины, а также поставке газа незаконным вооруженным формированием и террористическим организациям.

В обращении отмечается, что концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать РФ повод для активной защиты Северного потока–2, начиная с формальных процедур контроля движения судов в Балтийском море, а затем, как в случае с Украиной, и более агрессивного поведения – блокирование кораблей, влияние на торговлю в регионе.

Единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией Северного потока–2 в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию, считают в Раде.

«Реализация Северного потока–2 окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Восточную Украину», – сказано в обращении.

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