Прекращения огня между Израилем и сектором Газа отметили салютом
В секторе Газа местные жители стреляли в воздух и запускали салюты, празднуя «победу сопротивления».
В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан сотни человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать «победу сопротивления» – прекращение огня между Израилем и палестинским анклавом, пишет Jerusalem Post.
В честь окончания боевых действий жители запускали в небо салюты и стреляли в воздух.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу, 21 мая, в 2.00 по местному времени.
По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.
הפגנות שמחה היו הלילה בכמה מוקדים ברצועת עזה ובגדה. בחלק מהמקומות נורו זיקוקים ויריות באוויר, והמפגינים חגגו את מה שכינו "ניצחון ההתנגדות". סגן מנהיג חמאס בעזה חליל אלחיה יצא ממקום המסתור שלו ואמר שהוא מקדיש את הניצחון לעם הפלסטיני | בסרטון: חגיגות בדרום הרצועה@galberger pic.twitter.com/QkDMYK5PDn
— כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2021
Также стало известно, президент США Джо Байден поможет восстанавливать Газу и окажет региону гуманитарную помощь против обстрелов. Также он пополнит израильскую систему противоракетной обороны Железный купол.
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