Из-за пандемии аэропорт Борисполь закончил 2020 год с 1,5 млрд чистых убытков

Причинами таких финансовых результатов стали карантинные ограничения, закрытие пунктов пропуска через госграницу, прекращение авиасообщения.

Государственное предприятие Международный аэропорт Борисполь получило за 2020 год

1,482 миллиарда гривен чистых убытков. Одной из причин являются карантинные ограничения, пишет Марлін со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры.

Причинами таких финансовых результатов для аэропорта Борисполь стали:

Карантинные ограничения в стране, установленные с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

Закрытие пунктов пропуска через государственную границу Украины для осуществления регулярных пассажирских перевозок в марте 2020 года;

Почти полное прекращение внутреннего и международного авиасообщения во втором квартале 2020.

До введения карантина аэропорт рассчитывал по итогам 2020 года получить чистую прибыль в размере 1,5 млрд грн.

Согласно данным Мининфраструктуры, в течение 2020 года аэропорт существенно оптимизировал статьи расходов. Так, например, были снижены эксплуатационные расходы до минимально возможного уровня, пересмотрены расходы на капитальные инвестиции в связи с ограничением поступлений денежных средств.

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