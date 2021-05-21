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Главная » Украина » Экономика
17:30 21 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине утвердили 10-летний план развития ГТС

План развития газотранспортной системы до 2030 год рассчитан на плановую сумму 37,3 млрд гривен.

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг утвердила план развития газотранспортной системы Украины до 2030 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«НКРЭКУ утвердила План развития газотранспортной системы с 2021 года по 2030 год Оператора газотранспортной системы на плановую сумму 37,3 млрд гривен ($1,36 млрд по текущему курсу национального банка страны) без НДС», – сказано в сообщении.

Как уточняется, инвестиционная программа Оператора ГТС Украины на текущий год утверждена в объеме 1,2 млрд гривен ($43,6 млн) без НДС.

Ожидается, что по итогам выполнения 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на оператора производственных задач по транспортировке газа, обеспечения надежной и безаварийной работы ГТС страны.

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Тэги: Украина, гтс, газотранспортная система
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