“Укроборонпром” выиграл суд против российского “МиГа”
Судебные разбирательства тянулись более двух лет. В итоге суд принял сторону государственного концерна.
Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины принял окончательное решение в пользу государственного предприятия Красиловский агрегатный завод, который входит в состав Укроборонпрома, в деле против российской самолетостроительной корпорации МиГ, сообщает пресс-служба госконцерна.
«Судебный спор касался требования МиГ к предприятию Концерна вернуть средства, уплаченные на основании контракта 2013 года при заказанной и произведенной в Украине продукции военного назначения. Ее поставки стали невозможными из-за российской агрессии против нашего государства и введенных Украиной запретов и санкций», – говорится в сообщении.
Отмечается, что судебная тяжба тянулась более двух лет.
Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации МиГ делают невозможным возвращение полученных средств.
МиГ входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100 процентов акций которой принадлежит правительству Российской Федерации. МиГ является одним из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.
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