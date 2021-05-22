НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
03:46 22 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский ввел санкции против российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая текущего года о введении санкций.

В «черный» список попали 138 компаний. Так, в санкционном перечне указаны российские компании и телеканалы, в частности «Первый канал», НТВ, ВГТРК, ТНТ, РЕН ТВ, «Звезда», «Россия сегодня», РБК, «Московский комсомолец», «Москва Медиа», «Известия», АО «ТВ Центр».

Кроме того, ограничительные меры введены против телеканалов и СМИ Крыма: «Крымская газета», «Студия Ялта ТВ» и других.

Отметим, санкции введены либо продлены на три года. Меры включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие ограничения.

Источник:
Тэги: СМИ, санкции, телевидение
Loading...

Новости по теме

В Колумбии во время прямого эфира на телеведущего упал экран

В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

Зеленский призвал украинцев не смотреть «карманные телеканалы»

Президент Владимир Зеленский записал очередное видео. Он говорил на русском, поскольку именно на этом языке украинцам «вливали в уши нескончаемые потоки лжи».

The Times обвинила российское ТВ в расизме

Британское издание призвало УЕФА пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией «Газпром», одним из спонсоров Лиги чемпионов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты