Зеленский ввел санкции против российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая текущего года о введении санкций.

В «черный» список попали 138 компаний. Так, в санкционном перечне указаны российские компании и телеканалы, в частности «Первый канал», НТВ, ВГТРК, ТНТ, РЕН ТВ, «Звезда», «Россия сегодня», РБК, «Московский комсомолец», «Москва Медиа», «Известия», АО «ТВ Центр».

Кроме того, ограничительные меры введены против телеканалов и СМИ Крыма: «Крымская газета», «Студия Ялта ТВ» и других.

Отметим, санкции введены либо продлены на три года. Меры включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие ограничения.

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