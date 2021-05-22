Зеленский ввел санкции против российских СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая текущего года о введении санкций.
В «черный» список попали 138 компаний. Так, в санкционном перечне указаны российские компании и телеканалы, в частности «Первый канал», НТВ, ВГТРК, ТНТ, РЕН ТВ, «Звезда», «Россия сегодня», РБК, «Московский комсомолец», «Москва Медиа», «Известия», АО «ТВ Центр».
Кроме того, ограничительные меры введены против телеканалов и СМИ Крыма: «Крымская газета», «Студия Ялта ТВ» и других.
Отметим, санкции введены либо продлены на три года. Меры включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие ограничения.
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