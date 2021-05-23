В Умани подстрелили двух хасидов-израильтян
В городе Умань в субботу, 22 мая, произошла стрельба, в результате которой двое граждан Израиля получили ранения.
«Сегодня около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла перестрелка. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Человек, который стрелял, убежал до приезда правоохранителей.
По данному факту будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в Умани находится могила цадика Нахмана, к которой ежегодно перед еврейским Новым годом (Рош ха-Шана) съезжаются на паломничество тысячи евреев-хасидов.
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Паломники, которые уже несколько суток находятся на границе, оделись в национальные украинские костюмы и спели гимн не пустившей их страны.
Сегодня в МВД дали окончательный ответ – границу для паломников-хасидов не откроют, поэтому в Израиле просят их оставить попытки попасть в Украину.