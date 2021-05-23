НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Религия
00:01 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Умани подстрелили двух хасидов-израильтян

В городе Умань в субботу, 22 мая, произошла стрельба, в результате которой двое граждан Израиля получили ранения.

«Сегодня около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла перестрелка. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Человек, который стрелял, убежал до приезда правоохранителей.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Умани находится могила цадика Нахмана, к которой ежегодно перед еврейским Новым годом (Рош  ха-Шана) съезжаются на паломничество тысячи евреев-хасидов.

Источник:
Тэги: Умань, хасиды
Loading...

Новости по теме

В Умани дети бросали с девятого этажа камни в хасидов

Подростки поднялись на 9 этаж вместе с велосипедами и кидали большие камни в прохожих хасидов.

Хасиды в украинских костюмах спели гимн Украины

Паломники, которые уже несколько суток находятся на границе, оделись в национальные украинские костюмы и спели гимн не пустившей их страны.

В Израиле призывают хасидов вернуться домой

Сегодня в МВД дали окончательный ответ – границу для паломников-хасидов не откроют, поэтому в Израиле просят их оставить попытки попасть в Украину.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Следующим секретарем СНБО может стать Ермак

17:49 Украина

В нехватке воды в Крыму виноваты российские военные – МИД

11:00 Украина

Письмо Эйнштейна продали в США за миллион долларов

06:22 Мир

Байден сказал, при каком условии готов встретиться с Ким Чен Ыном

05:16 Мир

Украинец признан лучшим футболистом месяца в Италии

04:12 Украина

На Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус китайским

01:25 Мир

Илон Маск рассказал, каким он видит будущее через 50 лет

21:00 Мир

“Укроборонпром” выиграл суд против российского “МиГа”

20:00 Украина

ЗМІ дізнались ім’я затриманої в Києві водійки з наркотиками: нею може виявитися студентка Університету ім. Шевченка Віолета Зайнуліна

18:52 Украина

В Украине утвердили 10-летний план развития ГТС

17:30 Украина

Из-за пандемии аэропорт Борисполь закончил 2020 год с 1,5 млрд чистых убытков

16:30 Украина

Новости | Слоты