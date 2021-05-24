В Мексике задержали маньяка-людоеда
В муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса арестовали 72-летнего мужчину, который признался по меньшей мере в 30 убийствах.
Полиция вышла на его след после смерти 34-летней Рейны Родригес, которая пропала 13 мая. В ходе обыска в доме мексиканца полиция обнаружила большое число человеческих останков.
По данным правоохранителей, мужчина частично съедал мясо своих жертв. Кроме того, в доме пенсионера были найдены документы и личные вещи жертв разных лет.
У подозреваемого также обнаружили лобзик и аудиозаписи более десятка убийств. Полиция считает, что он убил и расчленил Рейну Родригес. Точное количество жертв серийного убийцы будет установлено после проведения ДНК-экспертизы.
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