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04:24 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Мексике задержали маньяка-людоеда

В муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса арестовали 72-летнего мужчину, который признался по меньшей мере в 30 убийствах.

Полиция вышла на его след после смерти 34-летней Рейны Родригес, которая пропала 13 мая. В ходе обыска в доме мексиканца полиция обнаружила большое число человеческих останков.

По данным правоохранителей, мужчина частично съедал мясо своих жертв. Кроме того, в доме пенсионера были найдены документы и личные вещи жертв разных лет.

У подозреваемого также обнаружили лобзик и аудиозаписи более десятка убийств. Полиция считает, что он убил и расчленил Рейну Родригес. Точное количество жертв серийного убийцы будет установлено после проведения ДНК-экспертизы.

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Тэги: Мексика, маньяки
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