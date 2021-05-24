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05:07 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Израиль отменяет все карантинные ограничения с 1 июня

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня будут отменены все ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.

В министерстве отмечают, что причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на ослабление в режиме карантина и работу образовательных учреждений.

Пресс-служба министерства здравоохранения страны отмечает, что после отмены ограничений исчезает необходимость в «зеленых паспортах».

Вместе с тем отмечается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты не исключают, что этот вид ограничений может быть даже жестче.

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Тэги: Израиль, карантин, коронавирус
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