Израиль отменяет все карантинные ограничения с 1 июня
Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 1 июня будут отменены все ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.
В министерстве отмечают, что причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на ослабление в режиме карантина и работу образовательных учреждений.
Пресс-служба министерства здравоохранения страны отмечает, что после отмены ограничений исчезает необходимость в «зеленых паспортах».
Вместе с тем отмечается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.
Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты не исключают, что этот вид ограничений может быть даже жестче.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине, введенный до 30 июня, дает свои результаты.
Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.
Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников.