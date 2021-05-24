Верховный Суд отменил постановление ЦИК о победе Вирастюка
ЦИК отреагировала на новую отмену судом постановления о признании Вирастюка депутатом.
Вместе с этим Суд отменил решение ЦИК о признании результатов голосования на 6 проблемных избирательных участках 87-го округа недействительными. Теперь всё зависит от Вирастюка: или он признает поражение, или же подаст апелляцию.
В случае апелляции, дело перейдёт во вторую инстанцию – то есть к Большой Палате Верховного Суда, а это решение уже будет окончательным.
В Центральной избирательной комиссии прокомментировали решение Верховного суда об отмене протокола от 19 мая об установлении результатов промежуточных выборов в округе № 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это постановление, и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке», — заявили в ЦИК.
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