Глава Ryanair обвинил Беларусь в воздушном пиратстве

Инцидент с пассажирским лайнером в Беларуси случился впервые с европейской авиакомпанией, заявил глава Ryanair

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири после инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске обвинил власти Беларуси в «воздушном пиратстве», сообщает Newstalk в понедельник, 24 мая.

Он считает, что на борту самолета с основателем белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем могли быть сотрудники белорусского КГБ.

«Похоже, власти намеревались задержать журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также вышли некоторые агенты КГБ», – сказал он.

По данным СМИ, самолет прилетел в Вильнюс без двух белорусов и четырех россиян.

О’Лири отверг претензии в адрес пилотов, заверив, что они сделали все, чтобы безопасно завершить полет.