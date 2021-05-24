Глава Ryanair обвинил Беларусь в воздушном пиратстве
Инцидент с пассажирским лайнером в Беларуси случился впервые с европейской авиакомпанией, заявил глава Ryanair
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири после инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске обвинил власти Беларуси в «воздушном пиратстве», сообщает Newstalk в понедельник, 24 мая.
Он считает, что на борту самолета с основателем белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем могли быть сотрудники белорусского КГБ.
«Похоже, власти намеревались задержать журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также вышли некоторые агенты КГБ», – сказал он.
По данным СМИ, самолет прилетел в Вильнюс без двух белорусов и четырех россиян.
О’Лири отверг претензии в адрес пилотов, заверив, что они сделали все, чтобы безопасно завершить полет.
По его мнению, подобный инцидент случается впервые с европейской авиакомпанией.
«Это случай с государственным похищением … пиратство, финансируемое государством. Мы проинструктируем наш экипаж, который сделал феноменальную работу, вывезя этот самолет и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов», – сказал О’Лири.
Он добавил, что этот инцидент «очень пугает» пассажиров и экипаж, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали сумки.
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