Самая большая кровавая Луна 2021 держит в напряжении примерно пару недель
Суперлуние – астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли.
В среду, 26 мая 2021 года, тень от Земли падет на Луну, от чего она окрасится багрянцем, как поётся в одной из песен, станет прямо-таки кроваво красной – Кровавой Суперлуной.
Эффект возникает от того, что Луна на какое-то время остается подсвеченной лишь тем солнечным светом, который проходит сквозь атмосферу нашей планеты. Атмосфера поглощает коротковолновую – фиолетовую и синюю – часть спектра, оставляя лишь красную. Красные лучи и сделают диск Луны «кровавым».
Цвет нашего естественного спутника ни на что влиять, конечно, не может. Стало быть, и лунные затмения не представляют никакой опасности. Разве что обостряют состояние «лунатиков» – людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы.
А вот Суперлуна сулит неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии — о которых говорят в новостях.
Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после. Если «обернуться» назад — в недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление Суперлуны сопровождалось какими-нибудь катастрофами или военными конфликтами— вплоть до событий глобального масштаба.
А еще это просто очень красивое зрелище.
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