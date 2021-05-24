Самая большая кровавая Луна 2021 держит в напряжении примерно пару недель

Суперлуние – астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли.

В среду, 26 мая 2021 года, тень от Земли падет на Луну, от чего она окрасится багрянцем, как поётся в одной из песен, станет прямо-таки кроваво красной – Кровавой Суперлуной.

Эффект возникает от того, что Луна на какое-то время остается подсвеченной лишь тем солнечным светом, который проходит сквозь атмосферу нашей планеты. Атмосфера поглощает коротковолновую – фиолетовую и синюю – часть спектра, оставляя лишь красную. Красные лучи и сделают диск Луны «кровавым».

Цвет нашего естественного спутника ни на что влиять, конечно, не может. Стало быть, и лунные затмения не представляют никакой опасности. Разве что обостряют состояние «лунатиков» – людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы.

А вот Суперлуна сулит неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии — о которых говорят в новостях.

Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после. Если «обернуться» назад — в недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление Суперлуны сопровождалось какими-нибудь катастрофами или военными конфликтами— вплоть до событий глобального масштаба.

А еще это просто очень красивое зрелище.

Тэги: кровавая луна, Суперлуна