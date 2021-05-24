ВОЗ предупреждает о новом смертельном вирусе
Текущая пандемия не последняя в мире и необходимо усилить темпы вакцинации, чтобы с ней справиться, говорят в ВОЗ.
В мире может появится новый смертельный вирус, который приведет к новой пандемии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 24 мая.
«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», – заявил он.
При этом Гебрейесус отметил, что для борьбы с пандемией коронавируса уже создали вакцины и на данный момент нет штаммов COVID-19, угрожающих эффективности имеющихся вакцин.
«Пока не появилось никаких вариантов, которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID-19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем», – подчеркнул он.
Глава ВОЗ также заявил, что до сентября все страны должны вакцинировать от коронавируса не менее 10% своего населения. А до конца года – не менее 30%.
Он отметил, что по международному механизму поставки вакцин COVAX 125 стран мира получили 72 млн доз.
«Но этих доз достаточно для вакцинации только 1% населения этих стран. Поэтому сегодня я призываю страны-члены ВОЗ поддержать массовую вакцинацию не менее 10% населения до сентября. И продолжить, чтобы до конца года достичь уровня вакцинации не менее 30%», – заявил Гебрейсус.
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