ВОЗ предупреждает о новом смертельном вирусе

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», – заявил он.

При этом Гебрейесус отметил, что для борьбы с пандемией коронавируса уже создали вакцины и на данный момент нет штаммов COVID-19, угрожающих эффективности имеющихся вакцин.

«Пока не появилось никаких вариантов, которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID-19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем», – подчеркнул он.

Глава ВОЗ также заявил, что до сентября все страны должны вакцинировать от коронавируса не менее 10% своего населения. А до конца года – не менее 30%.