Самым богатым человеком мира впервые с 2015 года стал европеец
С состоянием в 186,3 млрд долларов Бернар Арно обогнал американских предпринимателей Джеффа Безоса и Илона Маска.
Президент и генеральный директор группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, гражданин Франции, Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире.
Таким образом список самых богатых людей планеты впервые с октября 2015 года возглавил европеец.
Состояние президента компании LVMH, портфолио которой также включает в себя такие бренды, как Fendi, Christian Dior и Givenchy, в марте 2020 года составлял менее половины от нынешней суммы – около 76 млрд долларов.
Стремительный рост его состояния, а также главных бенефициаров других европейских модных домов, таких как Chanel и Kering group (Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci) было зафиксировано во время локдауна. Оно объясняется возросшей в разы активностью китайских потребителей товаров премиум-класса.
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