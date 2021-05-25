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04:16 25 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Полтавой археологи нашли уникальный артефакт

Это подвеска в виде жука скарабея, изготовленная почти две тысячи лет назад в сарматские времена.

Ее обнаружили сотрудники Научно-исследовательского центра «Спасительная археологическая служба» неподалеку от села Подгора.

Найденная подвеска выполнена из темно-синего египетского фаянса. Эксперты предполагают, что она была частью ожерелья со стеклянными прожилками.

Ученые рассказывают, что жук скарабей был мистическим символом не только в Древнем Египте, но и у других народов. Такой амулет у египтян символизировал возрождение жизни. Скарабеев носили при жизни и клали в могилу для сопровождения в потусторонний мир.

Чаще всего скарабеев находят в захоронениях женщин и детей, говорят археологи.

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Тэги: археология
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