Под Полтавой археологи нашли уникальный артефакт
Это подвеска в виде жука скарабея, изготовленная почти две тысячи лет назад в сарматские времена.
Ее обнаружили сотрудники Научно-исследовательского центра «Спасительная археологическая служба» неподалеку от села Подгора.
Найденная подвеска выполнена из темно-синего египетского фаянса. Эксперты предполагают, что она была частью ожерелья со стеклянными прожилками.
Ученые рассказывают, что жук скарабей был мистическим символом не только в Древнем Египте, но и у других народов. Такой амулет у египтян символизировал возрождение жизни. Скарабеев носили при жизни и клали в могилу для сопровождения в потусторонний мир.
Чаще всего скарабеев находят в захоронениях женщин и детей, говорят археологи.
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