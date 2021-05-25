Глава СНБО обвинил Лукашенко в проявлении гостерроризма

За инцидент с самолетом Ryanair полностью несет ответственность Лукашенко, действия Беларуси можно назвать гостерроризмом, заявил Данилов.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил во вторник, 25 мая, что решение о прекращении авиасообщения с Беларусью принято из-за действий Александра Лукашенко, которые он назвал государственным терроризмом. Об этом он написал в Facebook.

«Задержание 23 мая с.г. белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске – это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную «красную линию», и такие действия не могут остаться без ответа», – пишет глава СНБО.

Он считает, что решение посадить самолет Ryanair в минском аэропорту было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую несет Лукашенко, и которую можно назвать проявлением гостерроризма. Данилов отметил в связи с этим факт задействования истребителя МиГ-29 для сопровождения посадки самолета Ryanair.

Также Данилов заверил в поддержке белорусского народа.

«В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлено интересами национальной безопасности, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь», – написал глава СНБО.

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