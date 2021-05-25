после 25 лет мужчинам не так важна внешность партнерши, как до этого

После 25 лет приоритеты начинают меняться, с возрастом на первое место выходят доверие, открытость и эмоциональная связь с партнершей.

При выборе партнера и мужчинам, и женщинам внешность и личные качества важнее дохода. Но мужчины уделяют привлекательности и телосложению второй половинки больше внимания, чем женщины. Однако после 25 лет приоритеты начинают меняться, с возрастом на первое место выходят доверие, открытость и эмоциональная связь с партнершей, пишет EurekAlert.

К таким выводам пришли ученые из Технологического университета Квинсленда. Они опросили 7325 гетеросексуальных пользователей сайтов знакомств из Австралии в возрасте от 18 до 65 лет. Они должны были по шкале от 0 до 100 оценить важность девяти черт потенциальных партнеров. Качества разделили на три категории: эстетика (возраст, привлекательность, телосложение), ресурсы (интеллект, образование, доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональная связь).

Оказалось, девушки и женщины оценили важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи на 9-14 пунктов выше, чем мужчины.

Парни больше внимания уделили эстетике, но с возрастом разрыв в приоритетности этого качества для мужчин и женщин сокращался. Старшим участникам исследования в первую очередь была важна личность.

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