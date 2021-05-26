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00:28 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мэнни Пакьяо проведет бой за три чемпионских пояса

42-летний Пакьяо, владеющий титулом WBA, не дрался с лета 2019 года, когда легендарный боксер уверенно победил действующего тогда чемпиона WBA Кита Турмана.

Мэнни Пакьяо подтвердил, что 21 августа проведет бой против 31-летнего американца Эррола Спенса, который в полусреднем весе владеет поясами WBC и IBF.

Пакьяо – первый и, на данный момент, единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Спенс в своем предыдущем поединке, состоявшемся в декабре 2020 года, единогласным решением судей победил экс-чемпиона в двух весовых категориях, соотечественника Дэнни Гарсия.

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Тэги: бокс, Мэнни Пакьяо
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