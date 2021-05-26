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02:34 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине впервые будут судить депутата-кнопкодава

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора 25 мая передали в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады.

По данным следствия, 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

Имя обвиняемого не указано, но в тот день на «кнопкодавстве» поймали внефракционного депутата Владислава Поляка

Он был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области. До того он был депутатом Закарпатского областного совета, а еще раньше – Виноградовского городского совета. С 2009 года – частный предприниматель.

Санкция статьи ст. 364-2 УК Украины о неперсональном голосовании предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Тэги: Верховная Рада, кнопкодавство
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