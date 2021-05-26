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Главная » Украина » Экономика
11:25 26 Мая 2021 Просмотров 158   КомментариевКомментарии

НКРЭКУ запретила импорт электричества из России и Беларуси

Решение об остановке поставок действовать будет только временно.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Нацкомиссии.

«Фактически принято решение остановить импорт пока только на четыре месяца», – отметил Гончаренко.

По сути, НКРЭКУ приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь), пишет Интерфакс-Украина.

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Тэги: НКРЭКУ, импорт электричества
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