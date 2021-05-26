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13:30 26 Мая 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Лукашенко дал комментарий по событиям с Ryanair

Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правила, заявил Лукашенко. Он полагает, что самолет могли направить на АЭС.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в аэропорту Минска. Об этом он сказал на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
«Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирования» с IP-адресов Польши?», – заявил он.
По его словам, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.
«Самолет развернули возле АЭС. А если бы вдруг? Системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности», – заявил Лукашенко.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам… Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске», – утверждает он.

Лукашенко признал, что маневр с разворотом самолета выглядит нелогично: «Но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?»

Также он назвал ложью принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29. «Задача истребителя – обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации», – сказал он.

«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ… Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? В самолёте находился террорист и об этом знали далеко за пределами РБ… За свои преступления ответит каждый. Это дело времени. Они хотели убить нас, но сколько бы сотен тысяч погибло, если бы мы не выстояли?» – заявил Лукашенко.

«Лукашенко: была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет», – добавил он.

Также он назвал «бредом» информацию об удержании в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми. «Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», – заявил он.

«Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали». Что это, если не спланированная провокация?» – заявляет Лукашенко.

Также он прокомментировал запрет полетов над Беларусью. »Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек», – заявил Лукашенко.

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Тэги: Лукашенко, беларусь, Ryanair
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