На английском пляже нашли тонну кокаина
Наркотики 24 мая обнаружили на побережье Южного Сассекса местные жители, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.
Кокаин был завернут в водонепроницаемые пакеты, прикрепленные к спасательным жилетам. Общий вес наркотиков составил 960 кг и за них могли выручить в розницу 80 миллионов фунтов стерлингов.
Первую партию рано утром в понедельник нашел прохожий на галечном пляже недалеко от Гастингса, о чем сообщил в полицию. Позже другие пешеходы уведомили правоохранителей об аналогичной находке весом около 250 кг в Ньюхейвене.
После обнаружения наркотических веществ полицейские заблокировали побережье, а кокаин с пляжа помогли увезти пожарные.
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