Макрон извинился за геноцид в Руанде
Президент признал, что Франция несет политическую ответственность за геноцид в Руанде в 1994 году, поскольку поддерживала тогдашний режим.
«Стоя здесь сегодня, я со смирением и уважением, рядом с вами, признаю нашу ответственность», – сказал Эммануэль Макрон во время речи у мемориала геноцида в столице Руанды Кигали.
Президент сказал, что Франция обязана признать «страдания, которые причинила народу Руанды, слишком долго предпочитая молчать, а не расследовать истину».
В связи с этим Макрон попросил прощения у граждан Руанды.
Напомним, что сигналом для начала геноцида против тутси в Руанде стала гибель ее президента Жювеналя Хабиариманы, чей самолет был сбит ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа народности хуту обвинили в убийстве этнических тутси и на следующий день начали их методическое уничтожение. За 13 недель погибло 800 тысяч человек, включая и тех хуту, кто отказывался убивать.
Руанда поддерживала тесные связи с Францией во время правления Хабиариманы в 1975-1994 годах.
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