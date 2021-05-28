Башар Асад победил на выборах президента Сирии
Победу на выборах президента Сирии с 95,1% голосов избирателей одержал действующий глава государства Башар Асад
Соперники Асада, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.
Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 миллионов граждан.
Таким образом, Башар Асад, который руководит Сирией с 2000 года, остается ее президентом еще на семь лет – до 2028 года.
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