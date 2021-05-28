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13:46 28 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Словакия примет участие в Крымской платформе

Инаугурационный саммит Крымской платформы состоится 23 авгусат. Словакию на нем представит президент.

Учредительный саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа, посетит президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Нас будет представлять президент Чапутова», – сказал он.

Также Хегер сообщил, что власти Словакии и Украины работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Украины.

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Тэги: Словакия, Крымская платформа
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