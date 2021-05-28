Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Под огонь попали позиции близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района, утверждают в Баку.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани. Ранен один военнослужащий, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 28 мая.

«В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской автономной республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении. В результате ранение в плечо получил военнослужащий Эльхан Мурадов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет.

В свою очередь Армения отрицает свою причастность к этому обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны республики.

«Категорически опровергаем такое заявление, оно полностью не соответствует действительности», – отметили в Минобороны Армении.

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