Девочка из ДНР перешла через минное поле, чтобы жить в Украине

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Со стороны так называемой «ДНР» к бойцам украинской армии возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка, которая сообщила, что хочет жить в Украине. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Девочка рассказала, что живет с бабушкой-опекуном в г. Горловка и у нее есть паспорт так называемой «Донецкой народной республики».

«Она сообщила, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине», – говорится в сообщении.

Девушка рассказала правоохранителям, что она, перейдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое.

Девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не обнаружили. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Тэги: подросток, ДНР, линия разграничения, минное поле