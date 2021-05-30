Техас признал Голодомор в Украине геноцидом
Об этом говорится в тексте резолюции №253 Палаты представителей штата Техас, обнародованной на официальном сайте законодательного органа.
«Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших», – говорится в резолюции.
Решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против.
Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, со своей стороны, выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Буча «за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас».
Таким образом, Техас стал 23-м американским штатом, признавшим геноцидом Голодомор 1932-1933 годов в Украине.
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