В Украине резкий спад количества заболевших COVID
В Украине за 29 мая обнаружили 1703 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).
За сутки протестировано: методом ПЦР – 15 199 человек, методом ИФА – 3289 человек, экспресс-тестами – 14 002 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2 201 472 человека, выздоровели 2 036 148 человек, а умерли – 50 472.
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