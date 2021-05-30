В Индонезии загорелся паром с 200 туристами на борту

Пожар начался в машинном отделении лайнера по неизвестным причинам. Никто из находящихся на борту не пострадал.

На востоке Индонезии в субботу, 29 мая, случился пожар на туристическом пароме КМ Karya Indah после выхода из порта, на борту судна находились 195 человек. Об этом информировала газета The Washington Post.

По ее данным, паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. Судно начало гореть через 15 минут после отплытия.

Чтобы спастись от огня, некоторые пассажиры, среди которых было 22 ребенка, выпрыгивали за борт горящего лайнера. Из воды людей доставали спасатели и рыбаки.

Остальных пассажиров и 14 членов экипажа эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал, хотя на судне возникла паника.

Отмечается, что пожар начался в машинном отделении парома по неизвестным причинам. Огонь полностью уничтожил судно. Начато расследование.

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