Становитесь в очередь: как стать востребованным ui/ux дизайнером пройдя обучение в DAN.IT

Интернет-маркетинг, web design, программирование – это те направления на рынке труда, востребованность которых не уменьшается, а увеличивается год за годом.

Интернет-маркетинг, web design, программирование – это те направления на рынке труда, востребованность которых не уменьшается, а увеличивается год за годом. Все это происходит на фоне всемирной дигитализации и перехода бизнеса в онлайн. Большинство работающих с графическим дизайном расширяют профиль и становятся экспертами в области обработки фото, ui и ux дизайнерами, fashion-дизайнерами и т.д.

Несмотря на совершенствование искусственного интеллекта, человеческий фактор играет такую же важную роль. Например, запустить собственный онлайн-ресурс без знания кода можно без лишний усилий, несмотря на упрощенность инструментов создания. Но нужно учитывать: запустить сайт или приложение невозможно без компетентного UI/UX-дизайнера, который не просто нарисует дизайн, но и продумает путь клиента и насколько удобно ему будет пользоваться приложением или сайтом . Сегодня и на ближайшие 5-7 лет это один из востребованных специалистов.

В Украине профессиональных ui/ux дизайнеров не хватает. Рядом с изобилием онлайн-образования и бесплатного контента, уменьшается процент качественных специалистов. Правильно определить курсы веб дизайна или ui/ux – это приоритетная задача на старте карьеры. Безошибочным вариантом для начинающего дизайнера станет курс “INTERACTION DESIGN” в образовательном центре DAN.IT.

Советы начинающим UI/UX дизайнерам

Чтобы не натолкнуться на типичные ошибки начинающих UI/UX дизайнеров, мы подготовили несколько практичных советов. Взяв их на вооружение, вы прилично сэкономите времени и денег, чтобы получить желанную профессию.

1. Не гонитесь за бесплатным. Вы должны понимать, что без затрат получить высокооплачиваемую специальность очень трудно. Главное – вы упустите драгоценное время на структурирование знаний, на самореализацию и получение опыта.

2. Начните следить за лидерами индустрии. Творческое и профессиональное вдохновение идет только на пользу. Вам стоит интересоваться деятельностью лучших дизайнеров не только из ui/ux, но из IT сферы в целом. Вы быстрее найдете свой стиль и дадите старт своей работе.

3. Пробуйте копировать и подражать, чтобы набить руку. В начале карьеры все пробуют сделать так, как делают профессионалы. Как правило, эти дизайнерские эксперименты формируют собственные вкусы, предпочтения у новичка.

4. Первый проект сделайте даром. Не думайте, что веб дизайнеры получают высокие зарплаты с первого дня работы. В начале пути каждый жертвовал время и силы для проектов, за которые им не платили или платили символические деньги. Но с каждый таким проектом ваше портфолио становится профессиональнее, притягивая взгляды заказчиков и повышая ваши шансы трудоустроиться и получить хороший оффер.

5. Пройдите профильные курсы. Очень важно выбрать курсы, которые дадут практичный стек знаний. Если к этому добавить современные методики, работу над проектами, постоянное менторство и помощь в трудоустройстве, тогда этим выбором станет курс “INTERACTION DESIGN” в образовательном центре DAN.IT.

Какие курсы ui ux выбрать, чтобы трудоустроиться

Мало найти профильные курсы, которые дадут большой объем материала. При выборе учебного заведения необходимо обращать на такие моменты, сопровождение в трудоустройстве, соотношение практики и теории, актуальность методик и материала. Эти моменты учтены в центре DAN.IT Education во всех направлениях, в том числе и на курсе “INTERACTION DESIGN (UI/UX)”.

Программа построена таким образом, что студент получает полноценный стек знаний и свое готовое портфолио с 4 проектами. Именно его запрашивают для работы дизайнером не только в крупных украинских компаниях, а и в международных. На курсе UI/UX дизайна каждый студент овладеет всеми современными инструментами для работы с проектами. Это не просто придуманные задачи, а проекты от реальных заказчиков, которые хотят получить практичный и работающий продукт. Каждый студент имеет право воспользоваться поддержкой и помощью преподавателя, с которыми он может связаться в удобный для себя момент. После успешной защиты финального проекта UI/UX дизайна выпускник получает сертификат от учебного центра DAN.IT, который высоко котируется среди ведущих IT компаний Украины. Если вы не имеете базового представления о UI/UX, не стоит волноваться – упор на курсах делается на обучении с нуля.

На протяжении курса студент прорабатывает 4 разноплановых проекта, каждый из которого не стыдно будет показать в портфолио. После защиты проектов HR-специалисты из DAN.IT помогают выпускнику корректно составить резюме и подготовиться к собеседованию. Как показывает практика, перспективные и способные дизайнеры сразу трудоустраиваются в лучшие IT компании в Киеве.