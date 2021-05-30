В США пилота оштрафовали на $5 тыс. за просмотр порно во время полета

Майкл Хаак во время исполнения своих обязанностей смотрел на ноутбуке порно, а затем обнажил свои гениталии и продемонстрировал их своей коллеге — второму пилоту.

В американском штате Мэриленд федеральный суд приговорил к одному году условно и оштрафовал на $5 тыс. 60-летнего экс-пилота самолета Майкла Хаака, который во время полета смотрел порнографические материалы и раздевался перед своей коллегой-пилотом. Решение суда размещено на сайте американского Минюста.

«Бывший пилот согласился с обвинением, которое ему предъявил Федеральный суд штата Мэриленд. Он приговорен к одному году условного срока за обнажение перед женщиной — вторым пилотом во время полета самолета. Он также обязан выплатить штраф в размере $5 тыс»., — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 10 августа прошлого года. Хаак был капитаном самолета в авиакомпании Southwest Airlines. Воздушное судно следовало из Международного аэропорта Филадельфии в Международный аэропорт Орландо.

В тот день Хааку помогала второй пилот, с которой он прежде не был знаком. После взлета капитан покинул свое место и начал раздеваться, а также демонстрировать порнографические материалы на своем ноутбуке. «Неподобающее поведение» продолжалось в течение всего полета воздушного судна, говорится в сообщении Минюста.

Там отмечают, что в расследовании инцидента участвовало ФБР, Управление генерального инспектора Министерства транспорта, а также сама авиакомпания.

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