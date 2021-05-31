Нетаньяху может покинуть пост премьер-министра Израиля
Лидеры двух основных оппозиционных партий Израиля заявили, что будут работать вместе над формированием коалиционного правительства.
Это может привести к тому, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые за 12 лет покинет пост премьер-министра.
Об этом сообщает NBC News.
Нафтали Беннет, глава небольшой религиозной и националистической партии «Ямина», и оппозиционный лидер Яир Лапид, из центристской партии «Еш Атид», заявили, что они объединили усилия.
«На протяжении последних двух лет Израиль был в кругу выборов, внутренних боев без руководства. Это больше не повторится. Мы можем остановить это и взять под свой контроль. Правого правительства во главе с Нетаньяху нет. Это либо смена правительства, либо новые выборы», – сказал Беннет в воскресенье в телевизионном обращении.
По данным The Times of Israel, новое «правительство единства», вероятно, объединит правые партии (Ямина, Исраэль Бейтену, Новая надежда), центр (Еш Атид, Синий – белый) и левых (Лейбористская партия, Мерец) при поддержке партии Раама.
По предварительной информации, Беннет будет занимать пост премьер-министра в течение первых двух лет правительства, а Лапид сменит его на следующие два года.
Нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится у власти с 2009 года.
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