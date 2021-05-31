Болельщиков с отрицательным COVID-тестом могут пустить на Олимпиаду

Власти Японии намерены пускать болельщиков на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио при условии предъявления ими справки об отсутствии коронавируса.

Как сообщила газета Yomiuri Shimbun, что тестирование на COVID-19 должно быть сделано не более, чем за семь дней до присутствия на стадионе.

«Во время соревнований во избежание заражений будет запрещено кричать в поддержку спортсменов, а также пить или есть на трибунах», – пишет издание.

Также, перед входами на стадион у зрителей будут проверять температуру и напоминать об обязательном масочном режиме.

Непосредственно при входе болельщики должны показать сертификат об отсутствии COVID-19. Те, кто прошел вакцинацию – соответствующий документ.

Газета отмечает, что зрители смогут сдавать тесты на коронавирус бесплатно. Организаторы Олимпиады рассчитывают, что в день таких будет около 400 тыс.

При этом вопрос об ограничениях по числу болельщиков на Олимпиаде будет решен в июне.

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